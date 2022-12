Devenez membre du jury des Trophées Culinaires 2023 à Dax

Le CFA de Dax accueille le 11 janvier 2023 la première épreuve des "Trophées Culinaires" un concours organisé par le Rotary Club de Dax et qui met en valeur la formation professionnelle garante de la culture gastronomique locale. 6 équipes, composées d'un chef de partie, d'un commis et d'un serveur, représentent les établissements d'enseignement professionnel des Landes et des Pyrénées Atlantiques et relèvent le défi culinaire proposé par des chefs réputés : cuisiner le tendron de veau et la crêpe Suzette .

De la recette à la conception en passant par la présentation des plats et au dressage des assiettes avec les autres membres du jury, vous noterez les candidats sur leur capacité à sublimer les produits de saison, à réaliser un plat original, à respecter la tradition culinaire locale.

Faites partie du jury des Trophées Culinaires aux côtés de grands chefs

Inscrivez-vous et rejoignez le jury de ce concours. Le 11 janvier, au CFA de Dax, vous serez ainsi aux côtés d' Alain Dutournier , chef étoilé originaire de Cagnotte, Thierry Berthelier, chef réputé du Moulin de Poustagnacq à Saint Paul les Dax mais aussi Jérôme Destruhaut, animateur gourmand de France Bleu Gascogne.

France Bleu Gascogne s'associe à cette belle aventure culinaire et gourmande et vous donne rendez-vous dès 9 heures le 11 janvier en direct du CFA de Dax pour vous faire découvrir cet établissement et ses filières diplômantes puis le concours qui se déroulera l'après-midi.