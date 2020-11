Devenir apiculteur avec le rucher école de Pouvourville à Toulouse

Au Sud de Toulouse, et à quelques centaines de mètres à peine des grands ensembles urbains, sur les hauteurs de Rangueil, se trouve le quartier paisible et verdoyant de Pouvourville. Sur un terrain en pente, à flanc de colline, une cinquantaine de ruchers sont installés à quelques mètres les uns des autres. Une cabane et un petit espace de stockage couvert complètent le tableau : voilà toute l'installation du Rucher école de Pouvourville, géré par la coopérative des apiculteurs d'Occitanie.

Gérard Freyssenge, apiculteur et auteur-conférencier, nous présente les lieux.

Gérard Freyssenge a notamment écrit des livres destinés au jeune public, pour faire connaître les abeilles mais aussi le jardinage bio. © Radio France - A.W.

Il existe différentes sortes de miel, qui dépendent de la biodiversité et de la flore qui entoure les ruches. Dans la région, on trouve notamment du miel d’acacia, de châtaignier, de colza, de tilleul et le fameux miel toutes fleurs du printemps. Il existe aussi des produits dérivés, vinaigres aromatisés, hydromel et des cosmétiques comme les savons, le baume pour les lèvres ou la crème pour les mains.

Une partie de la gamme de produits proposée par la coopérative des apiculteurs d'Occitanie. © Radio France - A.W.

Olivier Fernandez, apiculteur professionnel, nous fait déguster une sélection de produits.

Olivier Fernandez est également président du syndicat des apiculteurs d'Occitanie. © Radio France - A.W.

Le venin d'abeille est également exploité, à des fins médicales, comme nous l'explique Olivier Fernandez.

Élever des abeilles n'est pas une mince affaire, surtout en raison de la pollution et de l'utilisation des pesticides, qui réduisent drastiquement la population d'individus au sein d'une seule ruche. Prédateur nuisible, le frelon asiatique limite les entrées-sorties des butineuses, ce qui pousse les éleveurs d'abeilles à apporter des compléments d'alimentation pour la colonie.

Olivier Fernandez détaille les challenges auxquels sont confrontés les apprentis apiculteurs.