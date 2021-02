Domaine de Combet à Monbazillac

A Monbazillac, le Domaine de Combet est géré par 3 vignerons indépendants. 31 hectares de vigne répartis sur plus de 20 parcelles, en appellations Monbazillac et Bergerac. Appellations Bergerac rouge, rosé, Bergerac blanc sec, côtes-de-Bergerac moelleux et monbazillac.

À Monbazillac, Martine et Daniel Duperret ont décidé de transmettre leur domaine à un duo de néo vignerons sur une dizaine d’années. À la clé, un nouvel avenir pour l’exploitation et un coup de main pour de jeunes repreneurs.

Daniel Duperret © Radio France - Bernard Guyot

Concernant la protection du vignoble, la conversion à l’Agriculture Biologique a débuté en 2018.

David Nottéghem devant des vignes © Radio France - Bernard Guyot

On dit qu’on retire le cavaillon. Cette tâche consiste également à arracher les “mauvaises” herbes qui poussent au plus près du pied de vigne.

le cavaillon © Radio France - Bernard Guyot

Le conservatoire de la Mérille noire. Le Domaine de Combet participe à la réimplantation du Mérille, un cépage noir historique du sud-ouest qui tend à disparaître. On ne dénombre plus que 100 hectares plantés en Mérille en France et seulement 3,5 hectares dans le Bergeracois.

Le conservatoire de la Mérille noire. - Matthieu Simon

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Dordogne, une partie de la parcelle “Botto” du Domaine de Combet a été replantée en Mérille à usage de conservatoire afin de préserver ce cépage et d’assurer la diversité génétique de l’encépagement.

La Mérille - Matthieu Simon

Des cuves inox dans le chai.

Matthieu Simon devant une cuve Inox © Radio France - Bernard Guyot

La période de conversion est de 3 ans : le millésime 2021 sera certifié AB.

David Nottéghem et Matthieu Simon au chai à barriques © Radio France - Bernard Guyot

Voilà les 3 cuvées pour le menu : Hesperides Bergerac blanc sec (sauvignon blanc) avec St Jacques poêlé puis Anthocyanes Bergerac rouge de copains (merlot) avec magret de canard et enfin Monbazillac Insolite 2018 (avec tarte banane sauce caramel)

3 bouteilles Blanc, rouge et Monbazillac © Radio France - Bernard Guyot

Le Vin'Quatre, 14 Rue Saint-Clar, à Bergerac est tenu par Mélanie Legrand et Charlie Ray. Ce restaurant au décor moderne et intimiste, avec terrasse, propose une cuisine élégante et de saison. On peut manger français ou britannique. Végétariens bienvenus, Choix végétaliens, Plats sans gluten. Le couple dirige le restaurant depuis Juillet 2016.

Mélanie Legrand et Charlie Ray - Charlie Ray

