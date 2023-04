Donnez une saveur méditerranéenne à vos plats grâce à nos recettes au thym

Toutes les variétés de thym sont comestibles ! Et c’est beaucoup lorsque l’on sait qu’il en existe plus de trois cents. Le goût du thym est généralement amer et épicé, mais il peut changer selon sa variété. Le thym citron a, par exemple, un petit goût de citron.

Le thym frais va venir parfumer nos plats puisqu’il s’associe aussi bien avec des plats végétariens, qu’avec des viandes ou encore des desserts fruités. Il suffit souvent d’émietter ses feuilles avant de les insérer aux recettes pour qu’il les aromatise.

Cette plante aromatique est l’amie des légumes. Elle est parfaite pour relever le goût des légumes d’été, des tomates, des pommes de terre ou encore des choux. En ce qui concerne la viande, le thym commun, qui est le plus classique, se retrouve souvent à côté du barbecue pour relever le goût des grillades. Lorsqu’il est séché, le thym va plutôt venir ajouter du peps aux plats mijotés telles que le pot-au-feu et les ragoûts. Il peut aussi facilement s’incorporer directement dans les pâtes pour faire des tartes, des pizzas ou du pain. De la sorte, il vous assure une fraîcheur dont vous n’avez pas l’habitude. Enfin, en bouquet garni, il trouve parfaitement sa place aux côtés du laurier et du romarin par exemple.

Un peu plus étonnant, il est aussi idéal pour mettre en valeur les fruits comme les fraises, les pêches, les nectarines, les abricots et les olives.

France Bleu vous propose d’ajouter une pointe d’originalité à plusieurs de vos recettes grâce à cette plante aromatique !

Comment conserver le thym ?

La façon la plus simple pour conserver votre thym est de le placer au réfrigérateur. Il suffit simplement d’insérer le thym dans un bocal/récipient fermé et de le déposer dans le bac à légumes. De cette manière, il peut être conservé durant plusieurs semaines.