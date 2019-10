La fête du cèpe et du veau sous la mère se tenait dimanche 6 octobre à Saint-Saud-Lacoussière. 200 kilos de cèpes ont été vendus en à peine 2 heures.

Dordogne : 200 kilos de cèpes vendus en 2 heures à la fête du cèpe et du veau sous la mère

Saint-Saud-Lacoussière, France

200 kilos de cèpes ont été vendus en à peine deux heures. À Saint-Saud-Lacoussière, la 29e édition de la fête du cèpe et du veau sous la mère battait son plein ce dimanche 6 octobre. Et les premiers cèpes de la saison ont été proposés à la vente dès 9h30.

Les visiteurs n'hésitent pas à sortir les chéquiers et les billets pour ne pas rater leur tour © Radio France - LM

Le champignon est vendu environ 20€/kg, parfois plus. Les cageots arrivent au compte-goutte sur le stand "et pourtant on avait peur de ne pas en avoir aujourd'hui, mais il pleut depuis quelques jours donc ils ont bien poussé." affirme Jean-Pierre, un producteur de cèpe. C'est lui, le maître de la balance, celui qui pèse les cèpes des cueilleurs qui défilent sur le stand, pour le bonheur des acheteurs.

Des acheteurs charentais et bordelais

Michèle est venue spécialement d'Angoulême pour se procurer des cèpes : "On en n'a pas encore dans notre coin alors qu'on était presque sûr d'en trouver en Dordogne. Avec mon mari on va se préparer un bon bifteck aux cèpes ce midi."

Michèle est repartie en Charente avec 2,5 kg de cèpes pour 50€ © Radio France - Laurence Méride

Des Bordelais qui passaient dans le coin sont repartis penauds, tous les cèpes étaient déjà vendus à leur arrivée sur le stand.

Mais la saison est belle et bien lancée. Le marché aux cèpes de Saint-Saud-Lacoussière devrait ouvrir ses portes dès le mardi 8 octobre et deux fois par semaine.

En août, après une petite poussée de champignons dû à la chaleur puis à l'humidité, les marchés aux cèpes de Monpazier et Mussidan avaient ouvert leurs portes. Plus de 500kg de cèpes avaient été vendus en une journée.

