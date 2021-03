Dordogne : un nouveau magasin bio ouvre à Coulounieix-Chamiers

Les habitants du Grand Périgueux et de ses alentours vont pouvoir profiter d'une nouvelle enseigne Bio pour faire leurs courses. "Les Comptoirs de la Bio" ouvre un nouveau point de vente à Coulounieix-Chamiers, avenue Winston Churchill. Il doit accueillir ses premiers clients à partir du jeudi 1er avril.

Le deuxième magasin de la marque en Dordogne

Le magasin va s'étendre sur une surface de 410m² avec un rayon fruits et légumes, une cave à vins, un rayon vrac, un espace cosmétiques et compléments alimentaires et des produits locaux. Des offres de bienvenues seront aussi proposées pour les premiers jours.

C'est le deuxième point de vente de l'enseigne en Dordogne. Le premier se trouve au Bugue. Et il est le 22e au niveau régional.