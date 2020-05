Du fenouil dans l'assiette avec Isabelle Wagner et Chef Jésus

Du latin "foin", le fenouil est une plante originaire du bassin méditerranéen où on peut, encore aujourd'hui, le trouver à l'état sauvage au bord des routes ou de la mer. Apprécié dès l'Antiquité il est ainsi passé entre les mains des Chinois, des Égyptiens, des Grecs, des Romains et de Chef Jésus.

le fenouil est un champion de l'apport vitaminique. Ainsi, il fournit une quantité très importante de vitamine C (52 mg/100 g), mais aussi de carotène (provitamine A) et de vitamine E, de précieux antioxydants, ainsi que de vitamine B9 ou acide folique, renfort du système immunitaire. Toutes agissent en synergie et se comportent en véritable bouclier des cellules, les protégeant du développement de certains cancers et maladies cardio-vasculaires. Avec toutes ces qualités, n'oublions pas que le fenouil est surtout très bon au goût, particulièrement quand il est cuisiné par Chef Jésus

Recette de Fenouil au four

Du fenouil, de l'huile d'olive, du sel du citron, très peu d'ingrédients pour un recette qui marche à chaque fois proposée ici par Chef Jésus , tandis qu'Isabelle Wagner prend des notes sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

Le fenouil au four selon Chef jésus Copier

Les Jardins du Bionheur

Véronique Descours s'occupe de faire fonctionner "Le Jardin du Bionheur" à Targon dans l'Entre deux mers. Véronique produit des légumes BIO , Certifié “Agriculture biologique” par Agrocert. Visiblement elle a moins souffert que d'autres de cette crise du Covid-19.

Les Jardins du Bionheur Copier

La maison Familiale et Rurale du Ribéracois

Marie Verdier est enseignante cuisine à la MFR du Ribéracois en Dordogne. Elle fait un petit un rappel des inscriptions à l'école car c'est maintenant qu'il faut s'inscrire et la période un peu troublée rend les choses plus compliquées. Marie Verdier en témoigne au micro d'isabelle Wagner sur France Bleu.

Marie Verdier de la MFR Copier