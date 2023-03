Du laurier-sauce pour parfumer toutes nos recettes !

Herbe aromatique utilisée en cuisine, le laurier-sauce parfume de nombreux plats. Il faut dire que c’est un savoureux accompagnement. Son arôme permet d’apporter une pointe d’authenticité à nos recettes de cuisine, mais il est aussi reconnu pour ses bienfaits.

A savoir que plus les feuilles ont une couleur foncée, plus elles sont parfumées. Il est donc plus judicieux de cueillir celles-ci pour accompagner nos préparations. Fraîches ou séchées, les feuilles du laurier-sauce sont comestibles dans les deux cas, à noter tout de même que lorsqu’elles sont fraîches, elles sont plus amères.

Généralement, c’est pour faire des infusions que les feuilles de laurier-sauce sont utilisées. Pas étonnant lorsque l’on sait que cette plante à des bienfaits digestifs. Mais ce n’est pas tout, bien au contraire ! Pour apprécier pleinement son goût, le laurier-sauce s’intègre parfaitement dans des sauces, dans l’eau de cuisson ou bien dans les bouteilles de vinaigrette ou d’huile d’olive. Cela va permettre d’aromatiser subtilement nos plats. Il trouve aussi sa place dans les plats mijotés tel que le pot-au-feu ou le ragoût, ou même dans des soupes et terrines.

Très facile à entretenir, le laurier-sauce est la plante parfaite à avoir dans son jardin pour toujours en avoir à portée de main. C’est pour cela que France Bleu vous propose d’ajouter une pointe d’authenticité à toutes vos recettes.

Vidéo : Comment bien utiliser le laurier et profiter de ses bienfaits

Comment conserver son laurier-sauce ?

Le laurier-sauce se cueille toute l’année et peut se conserver jusqu’à plusieurs jours ou semaines après sa récolte, cela dépend de vos besoins et de vos envies.

Pour conserver des feuilles fraîches (jusqu’à trois jours) :

Les envelopper dans un papier humidifié pour les protéger

Mettre ce papier dans le bac à légumes du réfrigérateur

Pour les conserver plus longtemps, voici les deux étapes à respecter :