Du romarin pour aromatiser absolument toutes vos recettes !

Le romarin peut s’utiliser de mille et une façons : en boisson, dans des recettes salées mais aussi sucrées. Il est plein de surprises. Ses branches sont souvent utilisées pour parfumer l’huile d’olive, des vinaigres ou encore des vins. En tant que condiment, ses feuilles sont très appréciées pour parfumer des légumes, de la viande ou même plus surprenant, des soupes. Ses fleurs sont aussi comestibles et procurent un goût plus subtil en bouche que les feuilles. Vous pouvez les infuser dans du lait pour préparer des flans et des crèmes ou l'associer à des fruits dans les confitures.

C’est pourquoi France Bleu vous propose d’ajouter cette plante dans vos recettes et boissons.

Conserver les feuilles du romarin

L’avantage du Romarin, c’est qu’il est très facile à faire sécher et à conserver. Une fois cueilli, pour le garder tout au long de l’année, vous pouvez le congeler. Pour cela, il vous suffit de :

Découper finement les feuilles de Romarin

Les placer dans un bac à glaçons rempli

Placer vos plantes aromatiques au congélateur

Quand et pourquoi boire de la tisane de romarin ?

C’est l’une des tisanes les plus prisées, et elle pourrait vous faire plus de bien que ce que vous pensez ! Vous pouvez en boire :

Lorsque vous avez du mal à respirer

En cette période hivernale, la toux et les bronchites sont courantes. Les feuilles de romarin, infusées dans une tisane, vont venir renforcer l’organisme et soulager les problèmes respiratoires.

Si vous avez des maux de ventre

Elle favorise l’élimination et stimule le foie, ce qui est idéal si vous avez des problèmes digestifs ou des ballonnements.

Pour optimiser votre mémoire

Reconnue pour stimuler la mémoire, la tisane de romarin va aussi renforcer votre concentration.