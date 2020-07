Duo Andouille et courgettes

Andouille et courgettes se sont bien « trouvées » pour ce duo délicieux, la douceur des unes met en valeur le caractère de l’autre.

Cette recette peut être faite avec un reste d’andouille ou du saucisson à l’ail coupé en morceaux.

La courgette crue râpée a un délicieux gout de noisette.

Par personne :

4 tranches d’andouille cuite

1 belle courgette épluchée et râpée avec le gros côté de la râpe

sel et poivre

2 c à c de vinaigre de cidre (ou autre)

1 c à c d’huile

Facultatif 1 c à c d’herbes aromatiques ciselées

Dans un saladier, mettre la courgette. Saler et poivrer et mélanger. Ajouter le vinaigre et mélanger. Ajouter l’huile et mélanger. Dessus déposer les tranches d’andouille. Répartir les herbes et servir.

Belle cuisine à tous, Régine