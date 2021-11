Eaternal, le restaurant 100% vegan de Perpignan

Cela fait près d'un an que Christophe Voulalas a installé en cœur de ville son concept de boutique -restaurant bio, local et zéro déchets. Un concept locavore qui nous incite à mieux manger et mieux consommer.

C'est Vinote qui œuvre en cuisine et qui mitonne les petites merveilles végétariennes salées et sucrées ! Un parcours gustatif inédit qui mérite le détour. Eaternal est plus qu'un restaurant puisque vous avez la possibilité d'accéder à la boutique en vrac pour faire provision de riz indien parfumé et des épices incontournables d'une cuisine qui dépayse les papilles ! L'enseigne organise également des cours de cuisine végétarienne et un espace coworking et salon de thé. Infos au 0982455975