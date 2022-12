Eclat des Cimes à St Pierre de Chartreuse

Pots, bâtonnets, des buches bien sûr !

Glaces noix de Grenoble, sorbet poire William verte, sorbet pêche verveine, glace au bleu de chartreuse, sorbet chocolat et pointe de poivre, les incontournables, glace vanille fève tonka, caramel beurre salé, glace miel de châtaigner, Chatreusito avec chartreuse menthe citron vert, sorbet abricot romarin, sorbet café infusion à froid, orange sanguine graine de pavot, tomate basilic, fraise Marat, citron bergamote, que de goût ! ! ! ! ! !

Bûche orange sanguine, sapin et noisettes © Radio France - Nathalie Malochet

Les buches à commander jusqu'au 18 décembre, orange sanguine sapin et noisettes, chocolat miel façon profiterole et poire vanille et caramel.