ÉCOUTEZ - Une reconversion bien huilée pour l'ex-footballeur Jérémy Clément

Tout jeune retraité du football français, le rivois Jérémy Clément ne compte pas pour autant rester sur le banc de touche. A 36 ans, il vient de créer sa propre marque d'huile d'olive : "Roméo et Juliette". "C'est un produit qui m'a toujours plu, qui m'a toujours marqué", comme nous l'explique l'ex-footballeur. "Je trouvais que ça avait un rapport vraiment, avec le sport. C'est bon pour la santé. Je trouvais donc que ça avait un sens". Jérémy Clément croit aussi beaucoup aux signes que la vie peut envoyer. Les parents de son épouse sont italiens, et son fils aîné s'appelle Roméo .

De part les petits signes que l'on nous envoie, je trouvais que cette aventure avait un sens, et c'était une belle histoire. Alors pourquoi pas se lancer !

De l'Isère aux Pouilles, en passant par Internet

C'est via le réseau social professionnel "LinkedIn" que l'aventure a commencé. Alors qu'il est en pleine recherche d'une nouvelle expérience entrepreneuriale, Jérémy Clément est approché par Remo Simonetti, importateur, distributeur et négociant en vins et spiritueux. "Il m'a indiqué qu'il était touché et admiratif des postes que j'avais mis , et qu'il cherchait quelqu'un pour s'associer dans ce domaine. On s'est très vite rencontré. J'ai senti qu'il y'avait quelque chose à faire". La marque "Roméo et Juliette" est alors née, même si le co-entraîneur du FC Bourgoin-Jallieu reconnait aisément qu'il n'y connait pas encore grand chose en huile d'olive, "A force d'échanger, de regarder, j'apprends, je ne suis pas expert encore."

La production est implantée dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles. Crise sanitaire oblige, Jérémy Clément n'a pas encore eu l'occasion de s'y rendre. Mais il souhaite, vraiment, au plus vite "aller voir ces oliviers, voir la production, comment c'est fait. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce projet".

Jérémy Clément se lance dans la production et la vente d'huile d'olive Copier

Des Pouilles au Leclerc de Bourgoin-Jallieu

Les olives ont été récoltées en fin d'année dernière, et la production est actuellement en cours. Les premières bouteilles devraient donc être livrées "entre le 15 et le 22 février". Les premiers clients sont d'ailleurs déjà au rendez-vous, comme nous le confirme le jeune chef d'entreprise : "Pour ne rien vous cacher, le premier client a été Leclerc à Bourgoin. Je connais le directeur par rapport au foot, donc forcément, en étant du secteur les premières bouteilles seront en magasin en Isère".

Je suis quelqu'un d'ambitieux, et j'ai envie que "Roméo et Juliette" soit à côté des grandes marques.

Il faudra donc de l'huile de coude à Jérémy Clément pour réussir dans cette aventure et atteindre son but.