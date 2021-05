Des fruits et légumes de saison, cultivés en ville, à Toulouse par des habitants qui n'ont pas de jardins, voici les carrés potagers proposés par Edenn, un projet porté par une dizaine de structures qui travaillent ensemble pour favoriser une meilleure alimentation. Reportage.

Edenn, un projet expérimental autour de l'alimentation et de l'agriculture urbaine à Toulouse

Plus d'une dizaine de variétés de fruits et légumes de saison sont cultivées en ce moment.

Ce sont quelques arpents de terrain cultivés à moins de cent mètres de la rocade, au Nord de Toulouse, dans le quartier des Izards - Trois-Cocus. Plants de fraises, tomates, laitues, aubergines, poivrons, haricots, ou encore concombres grandissent paisiblement sur un espace un peu trop grand pour incarner le jardin d'un particulier, mais un peu modeste pour être le gagne-pain d'un maraîcher. Ce sont les carrés potagers du projet Edenn, entretenus par des professionnels et des habitants du quartier, pour mettre à la portée des plus modestes des produits de la terre cultivés en milieu urbain.

Florian Champoux, ingénieur agronome et co-gérant de la société coopérative Terreauciel nous explique comment fonctionnent ces carrés potagers. Copier

La Scop Terreauciel, lancée en 2013, a trois activités : un bureau d'étude en agriculture urbaine, un atelier de paysage, et les carrés maraîchers du projet Edenn. © Radio France - A.W.

Ces carrés maraîchers sont installés sur 2000 mètres carrés et bénéficient à 37 familles. Le maraîcher de la Scop Terreauciel s'occupe du sol, sème les graines, installe l'irrigation et conseille les adhérents et apprentis jardiniers, qui n'ont pas besoin de venir tous les jours entretenir les cultures.

A côté du champs, la serre de la société Milpa produit les plants des carrés maraîchers.

Bertrand Desgranges, jardinier maraîcher de la Milpa, nous explique le fonctionnement de sa petite société et détaille le contenu de la serre. Copier

La Milpa est une SAS qui fait de l'entretien d'espaces verts de manière alternative, et implante des potagers dans des résidences urbaines. © Radio France - A.W.

Le groupement de structures qui compose Edenn a remporté il y a trois ans un appel à projets lancé par la mairie de Toulouse. Une dizaines d'associations et de petites sociétés privées sont installées sur un terrain municipal, route de Launaguet, avec la serre de la Milpa, les carrés maraîchers de Terreauciel, et un bâtiment, rénové, qui accueille les bureaux des participants au projet. L'association Synethic anime le projet Edenn, qui est un espace d'expérimentation autour de l'alimentation et de l'agriculture urbaine.

Claire Le Bras, ingénieur agronome, chargée de projet pour Synethic, est animatrice pour le projet Edenn qu'elle nous présente. Copier

Synethic accompagne les collectivités pour mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans les marchés publics. © Radio France - A.W.

Les carrés maraîchers sont fertilisés par le compost et le bokashi élaborés par l'association Récup'Occitanie, autre structure membre du collectif qui fait vivre le projet Edenn.

Jean-Baptiste Assouad, l'un des créateurs de Récup'Occitanie, nous explique ce qu'est le bokashi et précise le fonctionnement de son association. Copier

Récup'Occitanie implique ses adhérents dans la récupération des bio déchets urbains, qu'elle vient collecter, traiter, et qu'elle redistribue. © Radio France - A.W.

Edenn, c'est aussi l'association Vrac Toulouse Métropole, qui réalise des achats groupés de produits de qualité provenant de l’agriculture bio, paysanne ou équitable pour les proposer à des prix bas, à destination des habitants des quartiers prioritaires. Une initiative locale basée sur les circuits courts qui est explicitée dans une chronique de France Bleu Occitanie.