VIDEO - En confinement, faites votre pain vous-même avec l'aide du chef Morgan Fady

Vous n'avez pas la possibilité de sortir chercher du pain frais ? Pourquoi ne pas le faire vous-même avec les conseils d'un pro ?

Morgan FADY tient le restaurant l'Imprimerie à Fontenoy-la-Joûte (restaurant sans gluten) en Meurthe-et-Moselle (pas loin de Lunéville).

Avec sa fille Armelle, il nous explique en vidéo comment faire du pain. Il n'y a rien de plus simple, il suffit d'un peu d'huile de coude et, en plus, ce sera un moment amusant à passer avec les enfants.

Les ingrédients

Du levain, 10 grammes

De la farine, 500 grammes

De l'eau, 330 gramme

Du sel, 10 grammes

Le matériel

1 calotte (grand saladier)

et vos petites mains !

La réalisation