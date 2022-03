EN DIRECT - La tournée des marchés : à Poitiers, le chef Olivier Leclerc relève le défi de France Bleu

30 euros et pas un de plus ! Voilà la somme dont disposera le chef Olivier Leclerc du restaurant "La Cuisine de Comptoir"pour faire ses emplettes sur le Marché Notre- Dame de Poitiers ce samedi 12 mars et confectionner une entrée et un plat pour chacun de nos quatre invités. Autour de Sonia Brunet de France Bleu Poitou, Bénédicte Breuls, la directrice du Tourisme de Grand Poitiers, Brian Joubert, patineur multimédaillé et nos deux auditeurs sélectionnés, Charlotte et Quentin : ils seront les grands témoins des prouesses du chef Olivier Leclerc, ainsi que tous les auditeurs de France Bleu Poitou qui nous rejoindront sur le marché Notre-Dame entre 10 heures et midi.

Le chef Olivier Leclerc aux fourneaux dans le studio mobile France Bleu

Pour relever son défi, le chef Olivier Leclerc de "La cuisine de comptoir" exercera ses talents à bord du studio cuisine mobile France Bleu qui a entamé le 26 février dernier, une grande tournée sur les marchés de France, avec les 44 stations du réseau France Bleu. En partenariat avec France Terre de Lait et avec le soutien de Pro-Etal et les planchas Eno, cette initiative vise a mettre en valeur les circuits courts et les savoir-faire et produits locaux.

Venez nous rejoindre ce samedi 12 mars place Notre Notre-Dame à Poitiers de 10h à 12h pour un moment de détente qui s'annonce gouteux et festif ! Vous pourrez aussi écoutez l'émission en direct en cliquant sur la flèche blanche dans le rond rouge, là, juste en dessous...

Ecoutez France Bleu Poitou entre 10h et 12h ce samedi