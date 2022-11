En novembre, devenez vegan !

Célébrée le 1er novembre, la journée mondiale du véganisme ouvre le mois mondial du véganisme. L’objectif ? Rassembler les gens et les encourager à suivre, petit à petit, un mode de vie sain pour la planète, les animaux et la santé.

ⓘ Publicité

Les habitudes alimentaires des Français changent et cette journée prend une dimension de plus en plus significative, d’autant plus que les questions d’ordre environnemental et animal sont omniprésentes dans notre société.

Avec un mode de vie à part entière, les vegans refusent toute exploitation, souffrance ou cruauté envers les animaux et ne consomment aucun produit d’origine animale. Ils excluent aussi le fait de porter de la fourrure, du cuir, de la soie ou bien encore de la laine et n’utilisent pas de produits testés sur les animaux. De plus, il est également hors de question pour eux d’aller dans des endroits où les animaux sont exploités, on peut ainsi citer les cirques, les zoos, les aquariums...

Des recettes 100 % vegan

Pour manger vegan le temps d’une journée ou bien se mettre au défi tout le mois de novembre et pourquoi pas adopter ce régime alimentaire, France Bleu vous propose des plats sucrés et salés.

Que mangent les vegans ?

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les vegans ont une alimentation correcte et se nourrissent de plein de bonnes choses. Voici les aliments qui font partie de leur assiette :

Des légumes et des fruits (à coques)

Le régime vegan repose sur les végétaux. Ceux-ci contiennent beaucoup de vitamines, de fibres, d’antioxydants, de potassium et du magnésium. C’est donc parfait pour la santé et se sentir en forme.

Des produits à base de soja

On peut alors citer le tofu ou le tempeh qui sont riches en protéines. Ce sont ces produits qui remplacent la viande.

Des légumineuses, des céréales et des graines

L’idéal, c’est de mélanger les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots...) et les céréales (blé, orge, épeautre, quinoa...) afin d’avoir un bon apport en acides aminés.

Le veganisme en quelques chiffres

Dans un contexte d'attention portée à la limitation de la consommation de la viande et de sensibilisation accrue au bien-être animal, l’alimentation vegan tend à se développer.