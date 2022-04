Encore un multicuiseur intelligent à gagner sur FB Poitou !

Il n'attend plus que vous sur France Bleu Poitou ! C'est à 11 heures dans l'émission ON JOUE ENSEMBLE que vous allez pouvoir l'emporter chez vous.

ON JOUE ENSEMBLE c'est un jeu basé sur 4 questions : qui concernent le Poitou, l'actualité et la culture générale tous azimuts. Et cette semaine quand vous franchirez cette première étape pour atteindre la thématique vous vous rapprocherez du moment où vous pourrez mettre la main sur ce multicuiseur intelligent.

Regardez-le d'un peu plus près... © Radio France - Sonia Brunet

Il cuit sous pression, mijote, dore les aliments, propose une cuisson douce et est capable de conserver votre plat au chaud en attendant votre retour. Il est aussi programmable à l'heure qui vous convient, se lave facilement et dispose de 100 recettes préprogrammées auxquelles vous pourrez ajouter les recettes de toute la famille.

Rendez-vous à 11 heures au 05 49 60 20 20, du lundi au vendredi 3 candidats tentent leur chance entre 11h et 11h30. Attention dernier jour pour jouer : vendredi 29 avril 2022.

Bonne chance !