Concevoir , réaliser et proposer une prestation en restauration , c’est tout l’objet du concept “’Entrepreneurship”. Un challenge pour des élèves du Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie à Toulouse.

Des étudiants qui apprennent à créer une entreprise autour du fast food haut de gamme et de la street food de qualité. Ils doivent concevoir le projet de A à Z en trouvant un concept, en faisant des études de marché. Ils doivent aussi construire leur stand , le décorer et bien sur réaliser les plats des menus ! C’est depuis septembre au Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie à Toulouse et c’est la 7 ième saison d’Entrepreneurship. Tout au long de l’année, différentes étapes pour les 14 groupes qui réunissent en tout 80 élèves. Nous sommes dans ce lycée toulousain pour rencontrer les élèves et les professeurs. Le mercredi 15 janvier 2020, 7 groupes en pleine action. Certains des étudiants installaient leur stand gourmand dans le hall du lycée, pendant que d’autres s’activaient en cuisine , sous le regard de Pascal Bonnafous, professeur de cuisine.

Entrepreneurship côté cuisine avec Léonora © Radio France - Emmanuelle Wiener

Entrepreneurship côté cuisine avec Nicolas © Radio France - Emmanuelle Wiener

“Entrepreneurship” au Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie à Toulouse. Un travail de création d’entreprise et une mise en situation réelle pour des élèves de 1ièreMHR (Management en hôtellerie -restauration). Depuis la rentrée ils ont mis au point un concept autour de la gourmandise en version street food. Inventer un nom, créer un logo, travailler sur l’aspect financement et viabilité de ce concept, mettre au point les menus : c’est leur défi depuis le mois de septembre. Le 15 janvier 2020 , 7 groupes d’élèves avaient installé leur stand dans le Hall du Lycée, pour tester leur concept. Chacun proposait des plats en lien avec leur idée de départ. Nous voici justement dans le Hall du lycée.

Mise en situation réelle autour de la création d’un projet d’entreprise au Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie à Toulouse. Tout au long de l’année, avec différents rendez-vous, 80 élèves de 1ière BTS Management en hôtellerie -restauration , mais aussi leurs professeurs, sont au cœur d’ “Entrepreneurship”. Le 15 janvier 2020, les étudiants présentaient leur petite entreprise gourmande dans le hall du lycée. 7 stands gourmands avec de la vente à emporter destinée à tous les personnels et les élèves. Pour ce rendez vous, Pascal Bonnafous, professeur de cuisine avait aussi convié des chefs cuisiniers (parrains du projet) et d’autres invités pour goûter les plats. Nous allons voir ça dans un instant. Avant cela, quelques mots avec Pierre Rouillon , créateur de concept “Entrepreneurship” . Il nous explique une autre étape du projet : les 11 et 18 mars prochains , les étudiants vous passer une soutenance devant un jury!

L'un des stands pour Entrepreneurship au lycée d'Occitanie à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

“Entrepreneurship” au Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie à Toulouse, avec d’autres rendez-vous pour les élèves, d’ici la fin de l’année scolaire. Ils participeront par exemple au pique-nique des chefs, en mai 2020 , sur le Min (le grand marché de Toulouse).

Pierre Lambinon (cuisinier du restaurant Py-r à Toulouse) et Pascal Bonnafous (professeur de cuisine) © Radio France - Emmanuelle Wiener