Epaule d'agneau confite

'L'INGREDIENTS :

- épaule d'agneau

- huile d'olive

- une gousse d'ail

- des échalotes

- du thym

- du laurier

- 1 citron

LA RECETTE :

Désosser entièrement et dégraisser partiellement l'épaule d'agneau ou demander à votre boucher de le faire, en gardant les os pour faire un jus

On va mariner l'épaule dans l'huile d'olive en rajoutant l'ail, les échalotes; le thym et le laurier. On rajoute quelques rondelles de citron. On laisse mariner durant une nuit.

le lendemain, on ficelle l'épaule d'agneau comme un rôti et on la marque dans une poêle avec de l'huile bien chaude. Il faut que l'épaule soit bien colorée. Puis on la met dans une grande feuille d'aluminium comme une papillote et on enfourne à 180° pendant 40 mn maximum. Puis on baisse le four à 90° et on laisse cuire durant 8h

A servir avec des légumes du jardin par exemple.

Yannick germain chef étoilé de l'auberge au boeuf à sessenheim - yzabel chalaye

L'ustensile fétiche du chef est un couteau de poche que lui a offert son grand-père. Fait par un artisan coutelier alsacien, ce couteau ne le quitte jamais.

