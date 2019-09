Muret, France

Nous sommes au côté d’Eric Fabre: primeur en Haute- Garonne à Muret. Eric est aussi depuis 2018 Meilleur Ouvrier de France. Il a réussi ce concours difficile, de haut niveau qui récompense l’excellence de l’artisanat. Mais quelle est la définition du métier de primeur? La réponse de l'intéressé

C'est quoi un primeur?

Un fan de courgettes, un amoureux des pommes de terre, un incollable sur les variétés de prunes ou de poires: nous sommes avec Eric Fabre. Il est Primeur comme l'étaient ses parents et ses grands parents. Son magasin : le Fruitier du Barry, est à Muret. Mais régulièrement ; les journées d’Eric Fabre, commencent à Toulouse. Il vient sur le MIN,(le grand marché) et débute sa sélection de fruits et légumes et ses achats, sur le carreau des producteurs.

Tout commence sur le MIN à Toulouse

Corentin Gatti pour Les Jardins de Camille à Saint Jory © Radio France - Emmanuelle Wiener

L’amour du métier , la connaissance des fruits et des légumes mais aussi des producteurs. Pour Eric Fabre,le métier de primeur est un véritable engagement. Il se fait aussi une joie et un devoir de conseiller ses clients et parfois de leur donner une recette ou un conseil cuisine. Pour l’instant, Eric Fabre est sur le grand Marché, le Min à Toulouse, pour choisir les fruits et légumes qu’il emmènera ensuite dans sa boutique , à Muret.

Une histoire de dentifrice et de pommes!

Eric Fabre avec Sophie pour le Verger des Alouettes àVacquiers © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le Fruttier du Barry c’est le magasin du primeur Eric fabre,en Haute-Garonne, à Muret. Deux à trois fois par semaine, Eric vient chercher ses fruits et légumes à Toulouse sur Le MIN (c’est notre Rungis à nous). Reportage sur le travail de ce primeur passionné . Nous sommes toujours pour quelques minutes sur le Grand marché à Toulouse. Eric est à côté de sa camionnette et il met des raisins, des bananes et des pêches dans de jolis paniers en osier

De jolis paniers en osier remplis de fruits

Eric Fabre © Radio France - Emmanuelle Wiener

Il y a presque un an, Eric Fabre devenait Meilleur Ouvrier de France: un concours et un titre qui sont les symboles de l’Excellence. Mais depuis toujours, il défend ce métier et veut le transmettre . Eric a d’ailleurs, dans son équipe, le jeune Noa, premier inscrit pour la première formation primeur au CFA de Blagnac.

Eric Fabre primeur, Meilleur Ouvrier de France...et prof!

Nous sommes toujours, en Haute Garonne, quartier du Barry à Muret avec Eric Fabre dans son magasin : Le Fruitier du Barry.

Dans le Magasin à Muret

"Le fruitier du Barry" à Muret avec Eric Fabre et Patricia, fidèle cliente © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le recette du gâteau aux prunes. si vous avez des prunes "Empereur " c'est encore mieux!

La recette du gâteau aux prunes

Un délice! © Radio France - Emmanuelle Wiener

Eric Fabre propose aussi des buffets dînatoires en fruits et légumes.

Création gourmande

Notez également qu'Eric Fabre est président national de l'Union des Métiers Alimentaires de Proximité