Et pourquoi ne pas cuisiner le thé ? Et pourquoi pas du Poisson au thé vert ?

Poisson au thé vert

Le thé peut être remplacé par d’autres plantes séchée(tisanes). A servir avec une purée de céleri rave, du riz et/ou une salade bien aromatisée.

Par personne :

150 g de filet de poisson avec la peau

Sel et poivre

1 c à c de jus de citron

1 c à s de thé vert

½ c à c de matière grasse

Pour le décor,

2 fines tranches de citron

1 p de thé vert mouillé

Saler et poivrer la chair du poisson et réserver 5 min à T° ambiante. Mettre le thé dans une passoire, le passer sous l’eau froide puis le verser dans un bol, ajouter le citron et mélanger. Réserver 10 min à T° ambiante. Dans une poêle, chauffer la matière grasse, y déposer le poisson côté peau, côté chair étaler la préparation thé/citron, cuire 4 min à feu fort puis « couvercler », baisser la flamme et cuire 10 à 12 min selon l’épaisseur du filet. Décorer et servir.