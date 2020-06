Rien de plus sympa qu'un gâteau au chocolat et avec des noix, c'est encore mieux !

Et pourquoi ne pas mettre quelques noix dans un gâteau au chocolat ?

Gâteau au chocolat © Getty

Muriel Arcos de Cakes in the City a toujours de bonne idées pour faire des gâteaux qui sortent de l'ordinaire !

Elle sait que vous aimez les gâteaux au chocolat et elle propose d'y ajouter quelques noix.

Recette du gâteau au chocolat Copier

Une recette à tester pour un bon goûter.

Chocolat © Getty

Muriel vous attend à Cakes in the City. Allez visiter son site pour en savoir plus sur son activité.