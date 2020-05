Et si cuisinait... des gnocchis de pomme de terre à l'ail des ours ?

Nous sommes avec un invité de marque aujourd'hui, Le chef triplement étoilé et Meilleur Ouvrier de France Emmanuel Renaut, chef du Flocon de Sel à Megève.

les gnocchis à l'ail des ours d'Emmanuel Renaut

Passionné de sa montagne, le Chef remet son tablier pour continuer de partager les trésors de sa magnifique région.

Au menu, des plats à emporter du terroir, généreux et authentiques, inspirés de la nature et confectionnés à partir du potager du chef et des produits de saison de petits producteurs locaux.