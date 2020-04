Et si on cuisinait... des arancinis aux champignons

On connait bien Philippe Escaich, l'un des Masterchef 2013 est aussi un habitué de France Bleu, et notamment de notre locale Parisienne où il vient tous les ans animer avec son ami Philippe Mesuron le stand cuisine de la Foire de Paris. Philippe Escaich est également le fondateur d'Avec Plaisir et ses burgers de Chef. Pour notre recette des placards, ce n'est pourtant pas une recette de burgers qu'il nous propose, mais quelque chose de plus ambitieux. Pas en terme d'ingrédients, mais plutôt de temps et de savoir faire. Mais après tout, du temps, on en a. Assez pour apprendre à faire, justement.

Les arancinis de Philippe Escaich Copier

Ingrédients

300 g de champignons

2 c. à soupe d’huile d’olive

2 échalotes émincées

1 gousse d’ail, hachée finement

250 g de riz arborio

12 cl de vin blanc

50 cl de bouillon de légumes

60 gr de parmesan frais, râpé

Sel et poivre noir du moulin

Panure

125 gr de farine

3 oeufs, battus

2 c. à soupe de lait

500 gr de chapelure, tamisée

Préparation