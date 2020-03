Et si on cuisinait... des boulettes de pois chiche sauce yaourt-avocat

Pour les boulettes, on fait revenir dans de l'huile d'olive une gousse d'ail et deux échalotes (ou un oignon), on mélange ça avec une boite de pois chiche que l'on aura égouttée. Hors feu, on incorpore les herbes que l'on trouve (dans l'idéal : un brin de persil et 3 ou 4 brins de ciboulettes) et que l'on aura hachées. On ajoute un oeuf pour la texture, on assaisonne à sa convenance : un peu de sel, un peu de poivre du moulin. On forme des boulettes qu'on roule dans de la chapelure (ou tout simplement du vieux pain sec broyé) avant de les faire rôtir à la poêle dans l'huile d'olive.

Pour la sauce, on prend la chair d'un avocat bien mûr, que l'on mélange à son poids équivalent en yaourt grec ou fromage blanc. On y ajoute le jus d'un demi citron vert, du sel, du poivre, et c'est tout !

Bon appétit !

Thibaut Spiwack, est le Chef du restaurant Anona, étoile verte au Guide Michelin