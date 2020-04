Et si on cuisinait... des cordons bleus ?

Difficile de faire plus simple : on compte 1 blanc de volaille par personne que l'on dédouble en l'incisant à plat, on l’aplatit, on la garnit d'une tranche de jambon blanc, puis de formage (emmental, gruyère, ou même pourquoi pas du comté). On referme, on sale, on poivre, on passe dans de l’œuf battu (là encore, on compte environ un oeuf par personne), puis dans la farine, puis la chapelure (ou à défaut une biscotte écrasée, du pain sec broyé, des céréales, etc.)

Les cordons bleux de Ludovic Perraudin Copier

Difficile de faire plus simple : on compte 1 blanc de volaille par personne que l'on dédouble en l'incisant à plat, on l’aplatit, on la garnit d'une tranche de jambon blanc, puis de formage (emmental, gruyère, ou même pourquoi pas du comté). On referme, on sale, on poivre, on passe dans de l’œuf battu (là encore, on compte environ un œuf par personne), puis dans la farine, puis la chapelure (ou à défaut une biscotte écrasée, du pain sec broyé, des céréales, etc.)

Puis on dore le tout dans une poêle avec de l'huile de l'olive.

Bon appétit !

L'activité épicerie de Madame Claude fonctionne encore, même si son activité bistrot sont à l'arrêt en raison du confinement. C'est au 4 Rue du Général de Castelnau, 75015 Paris.