Et si on cuisinait... des crêpes ?

Comment faire des crêpes qui ne collent pas ? Eh bien pour Gilles Marchal, pâtissier dans le 18e arrondissement de Paris, il est primordial de respecter sa poêle. Dans l’idéal une poêle à crêpes ne sert qu’à faire des crêpes. On n’a évidemment pas tous la possibilité (ni l’espace) de dédier une poêle à l’unique confection des crêpes, alors on peut éventuellement, sur son conseil, préparer la pâte la veille. Elle n’en sera que meilleure, la farine aura bien le temps de s’imbiber des liquides et l’appareil n’en sera que plus souple, plus élastique, plus facile à manipuler. Une pâte à crêpes se garde facilement trois jours, le conseil de notre chef : “la manger nature le 1er jour, y ajouter un zeste d’agrume le second, et l’agrémenter d’une belle eau de vie qui nous rappelle notre enfance”.

Merci de consommer ladite eau de vie avec modération et d’éviter d’en donner aux enfants, quand même.