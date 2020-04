Et si on cuisinait... des Fagottini alla caponata ?

Fabrizio Rossi, chef de la Pizzeria Popolare à Paris, il nous propose une recette de Fagottini alla caponata, des amuse-bouches siciliens

Les fagottini de Fabrizio Rossi Copier

Per 4 amici

Préparation : 20 minutes

Réfrigération : 40 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingredienti

Pour la pâte brisée

500 g de farine tous usages

250 g de beurre froid

1 cuil. à café de sel

15 cl d’eau froide

Pour la caponata

1 l d’huile de tournesol

3 aubergines coupées en dés de 2 cm de côté

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 oignon jaune émincé

2 branches de céleri coupées en tranches d’½ cm d’épaisseur

2 cuil. à soupe de pignons de pin

2 jaunes d’oeufs battus

Come fare

Préparer la pâte brisée : à l’aide d’un mixeur, mélanger la farine avec le beurre froid. Ajouter le sel et l’eau froide et mixer à nouveau. Retirer la pâte du mixeur, la placer sur le plan de travail et la malaxer à la main 10 minutes jusqu’à obtention d’une pâte bien lisse. Couvrir la pâte de film alimentaire et réserver au frigo pendant 40 minutes.

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Préparer la caponata : dans une cocotte ou une friteuse, chauffer l’huile de tournesol à 160 °C, jusqu’à ce que des bulles se forment à la surface. Frire les dés d’aubergines 3 minutes. Les égoutter sur du papier absorbant. Dans une poêle,

chauffer 1 cuillerée à soupe d’huile d’olive et faire griller l’oignon, les tranches de céleri et les pignons de pin pendant 3 minutes à feu vif. Ajouter les dés d’aubergines et poursuivre la cuisson 40 minutes à feu doux, jusqu’à ce que les légumes soient fondants.

Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte brisée, puis découper des carrés d’environ 6 cm de côté à l’aide d’un couteau. Déposer 1 cuillerée à café de caponata au centre de chaque carré de pâte. Ramener les 4 coins vers le centre du carré, puis les presser ensemble

en effectuant une légère rotation. Disposer les fagottinis sur une plaque à four recouverte de papier cuisson et les badigeonner de jaune d’oeuf. Enfourner 10 minutes.

Cool to know

Ces petites bombes sont encore plus explosives, accompagnées de sauce chimichurri.