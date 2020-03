Et si on cuisinait... des mini-pizzas ?

Des mini-pizzas avec comme ingrédients, des feuilles -non pas de persil ni de menthe-, mais bien de basilic

On étale la sauce sur une pâte feuilletée piquée © Radio France - Pia Clemens

Clémence, Adèle, et Pia cuisinent aujourd'hui des mini-pizzas Copier

Comme vous, elles sont confinées. Pia Clemens et ses deux filles, Clémence, 5 ans, et Adèle, 3 ans, s'occupent pendant le confinement en testant pour vous des activités pour les enfants. Aujourd'hui : on fait des mini-pizzas !