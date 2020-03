Et si on cuisinait... des pâtes fraiches avec Denny Imbroisi ?

Vous connaissez Denny Imbroisi ; vous l'avez vu dans Top chef, ou entendu sur France Bleu où l passe régulièrement nous voir. Il est notamment le chef de IDA à Paris. Il nous offre aujourd'hui sa recette de pâtes fraiches

Les pâtes fraiches de Denny Imbroisi Copier

Les pâtes fraiches, c'est très simple. On va faire des pâtes aux oeufs et ce dont on a besoin c'est juste de 100 grammes de farine et 1 oeuf par portion. On casse l'oeuf (ou les oeufs pour plusieurs portions) dans la farine, et on le mélange à la fourchette, jusqu'à obtenir une pâte, que l'on va ensuite travailler un peu à la main. On laisse le tout une petite heure au frigo. Puis on sort et on étale la pâte avec ce que l'on a sous la main. Si on n'a pas de rouleau à pâtisserie, une bouteille de vin fera l'affaire ! On étale du mieux qu'on peut mais si le résultat est un peu épais, ce n'est pas très grave. On enroule la pâte sans la serrer, et on va découper des tranches du rouleau ce qui va nous donner : des tagliatelles !

On fait ensuite cuire 1 min 30 environ dans une eau bouillante en respectant la règle du 1, 10, 100 : 1 litre d'eau pour 10 grammes de sel et 100 grammes de pâtes.

On fait ensuite revenir un peu de fromage dans une louche d'eau de cuisson avec pourquoi pas un peu de poivre pour un excellent cacio e pepe !

Bon appétit !