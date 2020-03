Et si on cuisinait... des truffes au chocolat ?

On ne présente plus Patrick Roger, sculpteur chocolatier et meilleur ouvrier de France dans sa discipline, ses boutiques constituent en elles-mêmes des raisons suffisantes pour visiter Paris et l'Île-de-France. Confiné, comme nous, il nous donne sa recette des truffes au chocolat.

Les truffes au chocolat de Patrick Roger Copier

On fait bouillir 110g de crème avec 20g de miel et 150g de chocolat noir. On monte une émulsion, comme si on faisait une mayonnaise. On incorpore délicatement 2g de beurre en pommade, puis on verse dans un plat, et on va tranquillement laisser refroidir, toute une nuit. Attention : le frigo, c'est trop brutal. L'idéal, pour ceux qui en disposent, c'est la température d'une cave à vin, autour de 15 degrés.

Le lendemain, ou découpe des morceaux, pas trop gros, que l'on façonne en boule et qu'on roule dans le cacao. Et voilà ! Pour ceux qui souhaitent passer le niveau expert et enrober de chocolat fondu avant l'étape du cacao, rendez-vous sur le site de Patrick Roger.