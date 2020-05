Avec Alexandre Mazzia, Chef du restaurant AM à Marseille

Et si on cuisinait... du maquereau brûlé ?

Alexandre Mazzia et le propriétaire et chef du restaurant AM à Marseille (2 étoiles au Guide Michelin)

Le maquereau brûlé d'Alexande Mazzia Copier

Ingrédients pour 4 personnes

Poisson

4 maquereaux

Bouillon

1 oignon blanc (pelures comprises)

1 carotte

1 clou de girofle

Les écorces d’1 pamplemousse

1 citron jaune

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

½ verre d’eau de vie

Marinade

1 jus de pamplemousse

1 jus de citron jaune

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

4 cuillères de vinaigre de riz

4 cuillères de réduction de bouillon de tête de maquereau brûlé

Déroulé de la recette