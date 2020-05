Et si on cuisinait... du riz au lait à la rhubarbe

un riz au lait et de la compote

la cheffe pâtissière Muriel Aublet-Cuvelier est originaire d’Auvergne, et habite actuellement à Paris. Après 10 ans d’expériences dans des établissement de renom et la finale du Meilleur pâtissier, les professionnels en 2017, elle décide de me lancer dans l’aventure YouTube.

Sur sa chaîne les Secrets de Muriel elle partage son savoir-faire à travers plein de recettes. Des grands classiques à mes créations en passant par les bases de la pâtisserie.

Elle y poste également quelques vlog découverte en relation avec la gastronomie, travaille sur des tournages en tant que conseillère culinaire (notamment auprès de Norbert Tarayre dans sa nouvelle émission) ouvre même parfois une boutique éphémère pour faire découvrir sa pâtisserie à ses abonnés.

le riz au lait à la compotée de rhubarbe Copier

Sa recette de riz au lait à la rhubarbe.

Riz au lait

120 g riz rond

900 g lait

100 g crème liquide entière

100 g sucre semoule

1 fève de tonka

1 orange

1 citron vert

1 gousse de vanille

1 jaune d'œuf

Compotée de rhubarbe