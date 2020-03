Le couscous, on en fait tout une montagne, mais la version que nous propose Annabelle Schachmes revient à l’essence de ce plat qui, comme tous les plats mijotés, est aussi un excellent moyen d’accommoder des restes et ne rien perdre.

Et si on cuisinait... un couscous ?

Qu’est-ce qu’un couscous au fond ? Des légumes et de la viande (ou pas) mijotés dans un bouillon. Exactement comme un pot-au-feu, en réalité. Et comme ce dernier, le couscous est un excellent moyen d’accommoder des légumes qui commence à passer. Quels légumes ? Tous ceux que l’on a envie d’y mettre au final nous dit Annabelle Schachmes. Ça dépend de la saison, certes, mais surtout de ce qui nous reste au fond du frigo. Et quelle viande ? Eh bien c’est exactement pareil : la viande qui vous reste, mixée avec un œuf pour en faire des boulettes. Ou plutôt pour faire fabriquer des boulettes aux enfants parce que c’est rigolo, pas dangereux, que c’est une chouette activité à pratiquer en famille au cours de ces longues journées à occuper.

Le couscous d'Annabelle Schachmes Copier

L’avantage du couscous :

C’est un plat complet

C'est très bon

C'est encore meilleur le lendemain

Si on en a marre le surlendemain, on peut le congeler

Annabelle Schachmes est journaliste et auteure culinaire, elle est notamment l’autrice de I love mes petits plats mijotés aux éditions Solar. Et en plus elle est, elle aussi, 100% solidaire. La preuve elle nous donne une petite astuce : si vous ne pouvez pas sortir faire vos courses, ou que vous ne souhaitez pas trainer dans les rayons des supermarchés (et vous avez raison), regardez du côté des grossistes du marché de Rungis, certains livrent les particuliers, ce n’est pas plus cher, et en sautant un intermédiaire, vous bénéficiez de produits plus frais !