La recette du jour est signée Christophe Bonzi, propriétaire et chef du restaurant Le Mesclun à Seguret dans le Vaucluse

Et si on cuisinait... un crespeou

Le crespeou est une spécialité provençale faîte d’une superposition d’omelettes de différentes couleurs.

Une recette qui peut laisser place à la créativité totale, en jouant sur les textures et les parfums et présentée par Christophe Bonzi, propriétaire et chef du restaurant Le Mesclun