Etape à Paris pour notre tour de France culinaire aujourd'hui. C'est le chef Sedrik Allani, propriétaire et chef du restaurant Neko Ramen à Paris qui nous propose sa recette.

Et si on cuisinait... un Karaage ?

Direction le Japon... mais à Pairs avec Sedrik Allani, le propriétaire et chef du restaurant Neko Ramen. Il nous propose sa recette de Karaage, ces petites bouchées de poulet (on en trouve aussi au poisson et fait avec d'autres viandes) que l'on trouve dans beaucoup de nos restaurants asiatiques.

Le mot karaage en lui même désigne plus la technique de cuisson (petits morceaux frits après avoir mariné dans certains aliments) qu'un plat en particulier.

Suivez le chef ! Copier

Ingrédients

120gr de cuisse de Poulet (avec la peau)

15ml de Sauce Soja

15ml de Saké

15gr de Gingembre haché

15ml de Mirin

8gr de Sucre brun

100gr de fécule de pomme de terre

Huile de friture

200gr de Choux blanc

30gr de Persil

80gr de Sauce Tartare

100gr de Riz

1/4 de citron

Sel

Déroulé

Découper le poulet en morceau de 5cm de large.

Haché le gingembre et ajouter la sauce soja, le mirin, le saké et le sucre dans un bol et mélanger.

Ajouter le poulet et laisser mariner 30 minutes.

Ajouter la fécule de pomme de terre dans un bol et tremper le poulet morceau par morceau.

Enlever l’excès de fécule en tapotant le poulet et laisser reposer 10 minutes.

Chauffer l'huile à 180°C.

Tremper le poulet dans l’huile pendant 1 minute.

Laisser reposer 30 secondes.

Tremper à nouveau le poulet pendant 30 sec. Laisser reposer pendant la même durée et répéter l'opération encore une fois an ajoutant le sel. Laisser reposer 2 minutes.

Servez avec le choux coupé, le riz blanc, la sauce tartare et un quart de citron.