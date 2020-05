Et si on cuisinait... un pâté de campagne ?

Patrick Hourquebie est un ancien restaurateur, aujourd'hui caviste et libraire au Cap-Ferret, la librairie Alice.

Il est à l'origine des Paniers du Cap Ferret, une opération qui a lieu en ce moment et qui consiste à livrer aux parisiens des paniers de produits de la région en provenance de commerçants et producteurs du Cap Ferret.

Il nous proposera une recette de pâté de campagne (idéal pour accompagner les dégustations d'huîtres et de vin de la région), à base de porc frais, gésiers et foie de volaille et armagnac.