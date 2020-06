Et si on cuisinait... un Pavé de Merlu à l’Izarra Vert et au Chorizo

Saint-Jean-le-Vieux, Pyrénées-Atlantiques, France

Suite et fin de notre tour de France culinaire avec le Sud Ouest et les saveurs épicé de notre chef du jour, Jean-Michel Lalanne, propriétaire et chef du restaurant Choko Ona à Saint Jean Le Vieux, dans les Pyrénées-Atlantiques.