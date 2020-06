Et si on cuisinait... un Tajine de Pintade de Loué au citron confit

Direction le Maghreb avec ce plat typique, le tajine. Ce mot qui, d'ailleurs, a deux emplois. Le premier pour désigner le plat de cuisson et de service et le second pour désigner la préparation culinaire en elle même.

Ce plat a beau être typique, chaque région de l'Afrique du Nord a ses propres variantes, notamment dans le choix des épices.

C'est sa variante à lui (avec de la pintade) que le chef Mikael Martin, maître restaurateur, chef du restaurant Au Jardin des Saveurs à Pont de Braye, nous propose aujourd'hui.

Ingrédients pour 4 personnes

4 suprêmes de Pintade de Loué

2 Oignons

2 Carottes

3 Gousses d’ail

Bouillon de Volaille

4 Citrons confits

1 Citron frais

Curcuma, safran, ras el-hanout

Huile d’olive

Persil plat, Coriandre, Sel, Poivre

Légumes

400g de Patates Douces

4 Navets nouveaux

4 Carottes nouvelle

100g de petit pois

2 petites Courgettes

80g de Pois chiches

Bouillon de volaille

Coriandre et Menthe

Sel et poivre

Déroulé

Mettre les morceaux de pintade à rissoler dans l’huile puis mettre les oignons, carottes et ail, faire bien suer puis mettre les épices et le citron confit en morceaux puis mouiller avec le bouillon de volaille laisser mijoter ½ heure à feu doux terminer en mettant les herbes fraiches et rectifier l’assaisonnement.

Mettre à tremper les pois chiches pendant une nuit et les égoutter. Couper les légumes en gros morceaux puis les mettre à cuire avec le bouillon de volaille à feu doux pendant environ 40 minutes terminer en mettant la coriandre ciselée et vérifier l’assaisonnement.

Dresser dans une assiette creuse mettre les légumes et le suprême de pintade émincé puis le bouillon et terminer avec de la coriandre et quelques feuilles de Menthe et quartiers de citron.