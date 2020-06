Etape à Saint-Géry dans les Midi-Pyrénées aujourd'hui avec Patrick Sarradeil, gérant du restaurant "On passe à Table".

Et si on cuisinait... une estofinade !

Aujourd'hui, direction les Midi-Pyrénées à la découverte d'un plan dont notre chef nous dit qu'il est un des derniers à l'avoir à sa carte : l'estofinade !

Derrière ce nom ce cache le terme allemande "stockfisch", comprenez des filets de poissons séchés à l'air libre. Par abus de langage et habitude, le terme d'estofinade ne concerne maintenant plus que ce plat typique de la région composé de poissons émiettés et de pommes de terre.

Pour sa recette, c'est notre chef du jour Patrick Sarradeil, gérant du restaurant "On passe à Table" à Saint-Géry dans les Midis-Pyrénées qui vous la donne .

Suivez le guide ! Notre chef vous donne toutes les étapes de la recette Copier

Ingrédients

Pommes de terre

Ail

Huile d'olive

Oeufs

Persil

5 baies concassées

Poisson type morue séchée

Oignons rouges

Ciboulette

Citron jaune

Herbes de Provence

Déroulé

Désalez votre poisson durant deux à trois jours dans de l’eau froide, en veillant à changer régulièrement l’eau. Réservez.

Cuire les pommes de terre à l’eau ou à la vapeur. Les écraser à la fourchette. Réservez.

Émiettez votre poisson. Retirez les arêtes. Mélangez avec les pommes de terre. Réservez.

Cuire les œufs pour qu’ils soient durs. Refroidissez les. Écalez les et écrasez les. Mélanger avec les pommes de terre et le poisson.

Préparez votre persillade avec de l’ail, de l’huile d’olive, du 5 baies concassées, du persil haché, des herbes de Provence. Mélangez cette préparation avec votre préparation principale à la fourchette. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement en sel notamment.

Mettez le tout en terrines. Chauffez les terrines au micro ondes. Pensez à remuer chaque contenu pour que la chaleur soit homogène.

Lorsque c’est bien chaud, garnissez le dessus des estofinades avec les oignons rouges ciselés la ciboulette et une tranche de citron en décoration.

Servez immédiatement avec une salade à l’ail. Régalez vous.

