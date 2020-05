Une recette healthy et simple à réaliser :

Et si on cuisinait... des perles de chia framboise-rhubarbe

Marion Flipo est cheffe et consultante culinaire pour Cojean. Elle nous proposera sa recette de Perle de chia framboise-rhubarbe.

Ingrédients :

Pour la compote framboise rhubarbe :

500 g de rhubarbe épluchée et coupée en tronçons

2 barquettes de framboises

200 g de sucre

Pour le pudding chia coco :

50 g de graines de chia

450 g de lait de coco

Pour la finition :

Graines de courge et framboises fraiches

Préparation :

Rassembler le lait de coco et les graines de chia. Mélanger au fouet. Réserver au frais 2h en remuant une fois ou deux si possible.

Dans une casserole, réunir la rhubarbe et le sucre. Couvrir et cuire à petit feu pendant 20 minutes. Ajouter les framboises fraiches et poursuivre 5 minutes. Mixer l’ensemble finement. Laisser complétement refroidir.

Dresser la compote framboise rhubarbe, au-dessus le pudding aux graines de chia.

Décorer de framboises fraiches et de graines de courge.