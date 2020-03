Et si on cuisinait... une pizza ?

Vice-champion de France de pizza gastronomique, Julien Serri est surtout l'un des pape de la street food parisienne avec ses pizzas portefeuille qu'on peut trouver dans ses restaurants Magnà. Confiné comme nous tous à son domicile, sans l'intégralité de ses ustensiles à disposition, il nous propose une recette de pâte à pizza toute simple, délicieuse, et réalisable sans balance.

la pâte à pizza de Julien Serri Copier

On commence par diluer une boulette de levure boulangère fraiche (de la taille d'un pois chiche), ou un demi-sachet de levure boulangère deshydratée, dans un demi mug d'eau. On y adjoint un mug de farine, et on commence à pétrir. quand on obtient un mélange homogène on y ajoute deux cuillères à café de sel. Puis on y verse à nouveau un mug de farine et une cuillère d'huile d'olive. On pétrit et quand on obtient une pâte, on l'étale et on laisse reposer près d'une source de chaleur pendant 3 ou 4 heures. C'est un peu long mais c'est précisément ce qu'on a le plus actuellement, du temps.

Ensuite, on pourra la faire cuire. D'abord avec la tomate, et ensuite avec la mozzarella, afin que celle-ci, qui cuit moins vite que la tomate, ne gratine pas, et reste filante.

Et c'est tout ! Bon appétit !