Et si cuisinait... une tarte aux fraises ?

Thomas Danigo, chef du restaurant de l'hôtel Monsieur Georges à Paris. Il nous présente la recette de sa Tarte aux fraises de saison et son gel de persil.

Ingrédients :

600 grammes de fraises

La pâte sablée

250 gr de farine

125 gr de beurre taillé en tout petits cubes

50gr de sucre glace

1 jaune d’oeuf

30 gr de lait froid (marche aussi avec de l’eau)

1 pincée de sel fin

La crème pâtissière :

1 demi litre de lait

1 gousse de vanille ou 1 c. à café d’arôme de vanille liquide

6 jaunes d’oeufs

100 gr de sucre

60 gr de farine

1 pincée de sel fin

Le gel de persil ou de basilic :

1/4 de botte De persil ou une poignée de feuilles de basilic

2 feuilles de gélatine

100gr d’eau

50 gr de sucre

Déroulé :

La pâte

Mélanger la farine avec le sel et le beurre. Les sabler entre les mains, quand vous obtenez une poudre similaire a du sable, sans grumeau de beurre, incorporer le sucre glace puis le jaune d’oeuf et le lait. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une boule bien lisse. Ne pas trop mélanger pour ne pas rendre la pâte élastique. Fraiser la pâte (appuyer avec la paume de la main) pour avoir une pâte bien homogène. Filmer la pâte et la laisser reposer 30 minutes.

Sortir la pâte, l’étaler avec une épaisseur de 4-5 mm puis la mettre dans votre moule préalablement graissé. Piquer le fond de tarte. Recouvrir d’un papier cuisson, y disposer des pois, des lentilles, du riz ou quelque chose qui supporte la chaleur du four et qui fera du poids sur la pâte pendant la cuisson. Préparer une dorure avec un jaune d’oeuf et 1 c à café de lait, mélanger les deux.

Enfourner à four chaud : 180 degrés pendant 20 minutes, enlever le papier cuisson avec les pois ou lentilles… Dorer l’intérieur de la tarte au fond et sur les bords puis remettre au four pendant 5 à 10 minutes (que la pâte soit joliment dorée). Cette étape permet d’imperméabiliser la pâte avant de mettre la crème pâtissière et les fruits. Laisser refroidir votre fond de tarte sur une grille.

La crème pâtissière

Gratter la gousse de vanille et mettre à infuser dans le lait. Mettre le lait à chauffer (attention à ce qu’il ne déborde pas). Pendant ce temps mélanger avec un fouet les jaunes d’oeufs et le sucre, le mélange doit blanchir. Ajouter la farine et mélanger de nouveau.

Quand le lait frémit, le verser sur le mélange oeuf, sucre et farine. Mélanger puis remettre à cuire dans la casserole. Faire cuire à feu moyen en remuant sans cesse. Le mélange va s’épaissir. Faire bouillir 1 minute toujours en remuant avec le fouet puis débarrasser et faire refroidir. Mettre les deux feuilles de gélatines à tremper dans l’eau froide Blanchir le persil dans l’eau bouillante salée pendant 3 minutes, refroidir dans de l’eau glacée pour fixer le vert du persil Faire bouillir l’eau et le sucre, puis mixer avec le persil que vous avez bien refroidi et bien pressé. Faire refroidir.

Le gel de persil ou de basilic

Quand la crème pâtissière est froide, l’étaler sur le fond de tarte puis recouvrir avec les fraises, coupées à votre convenance. Intercaler entre les fraises du gel de persil. Saupoudrer de sucre glace et placer au frigo au moins 30 minutes avant de déguster.