Et si on cuisinait... Une Tartine de Saumon Gravlax ?

Quelques jours après la parution de son nouveau livre "Les tartines et salades de Sophie", Sophie Dudemaine nous fait l'honneur de partager avec nous une de ses recettes, présente dans le livre, une Tartine de Saumon gravlax.

On appelle gravlax un saumon qui a mariné dans du sucre, du poivre, de l'aneth frais et du sel. Servi traditionnellement pendant les fêtes en Scandinavie, le saumon gravlax a peu à peu gagné les assiettes de l'Hexagone. En entrée, on le sert avec du pain et en plat principal, avec des pommes de terre.

Pour 4 à 6 personnes

4 petits pains polaires grillés ou autres

1 morceau de saumon frais entier avec la peau d’environ 500 g

300 g de sucre en poudre

300 g de gros sel

10 tours de poivre du moulin

6 cuillerées à soupe d’aneth haché

1 betterave cuite en rondelles

4 cuillerées à soupe de vodka (facultatif)

Quelques feuilles de mesclun pour la déco

Du jus de citron

Pour la sauce

8 cuillerées à soupe de fromage blanc ou de crème épaisse

8 cuillerées à soupe d’herbes ciselées (ciboulette, aneth, coriandre)

1 cuillerée à soupe de moutarde forte ou 1 cuillerée à café de horseradish sauce

Sel et poivre du moulin

Déroulé

Retirez les arêtes du poisson avec une pince à épiler.

Dans un saladier, mélangez le sucre, le sel, le poivre et l’aneth.

Dans un plat à gratin, étalez la moitié de cette préparation, déposez-y le saumon côté peau.

Répartissez les rondelles de betterave sur la chair du saumon et recouvrez de la préparation au sel.

Couvrez de film alimentaire et laissez mariner de 6 à 48 heures au frigo.

Au moment de servir, rincez abondamment le saumon sous l'eau froide afin de retirer tout le sel et la betterave.

Épongez bien et coupez le saumon en fines lamelles.

Dans un bol, mélangez tous les ingrédients de la sauce, sans trop saler.

Étalez un peu de crème sur chaque pain, puis répartissez harmonieusement les tranches de saumon.

Décorez de mesclun et dégustez aussitôt avec du jus de citron selon votre goût.