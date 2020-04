Et si on... faisait des meringues ?

Et si on faisait des meringues ?

Comme vous, Pia Clemens est confinée. Avec ses deux filles, Clémence, 5 ans et Adèle, 3 ans, elle teste tous les jours pour vous des activités à faire avec vos enfants. Et aujourd'hui, on va se régaler avec de délicieuses meringues craquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur.

Et voici la recette :

Un atelier Meringues apprécié des enfants comme des parents ! © Radio France - Pia Clemens

Recette des meringues

4 blancs d'oeuf

250 g de sucre semoule

Sortir les oeufs du réfrigérateur un quart d'heure avant de les utiliser.

Préchauffer le four à 120°C (thermostat 4).

Ajouter une pincée de sel avant de battre les blancs en neige.

Battre les blancs d'oeuf en neige ferme.

Ajouter le sucre par petites quantités tout en continuant de battre.

Déposer immédiatement de petits tas de meringue sur une plaque de four préalablement recouverte de papier sulfurisé.

Cuire entre 30 minutes et 1 heure à 120°C.

Au bout de 30 minutes, on obtient des meringues blanches et moelleuses.

Au bout d'1 heure, on obtient des meringues rosées, craquantes et fondantes avec un coeur moelleux.