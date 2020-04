Et si le pain perdu ne l'était pas pour tout le monde ?

On a tous des restes de pain et à part les mettre sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons, on ne sait pas toujours quoi en faire !

Mélanie, influenceuse du blog Mel la Fée, la cuisine de Mélanie adore passer du temps dans sa cuisine. Maman de deux enfants, elle ne manque jamais d'idées pour faire de bons goûters !

Mélanie © Radio France - Les Shootings d'Emilie

On a eu les yeux plus gros que le ventre en allant chercher le pain et on a quelques restes.

Pain perdu © Getty

On part sur un pain perdu ?

La recette du pain perdu Copier

D'habitude, c'est mon mari qui fait le pain perdu mais là, je lui ai piqué sa recette !

On peut même rajouter un peu de sucre vanillé ou gratter une gousse de vanille.

N'hésitez pas à jeter un œil sur le blog de Mélanie Mel la Fée. Elle propose toujours plein d'excellentes recettes.