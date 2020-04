Et si on prenait des nouvelles : du marché couvert de Metz

Le marché couvert de Metz

Il est possible d'acheter ses produits frais en toute sécurité au marché couvert. Dès votre arrivée sur le parvis vous distinguez des barrières Vauban qui matérialisent les files d'attentes. Pour vous rendre à la boucherie "Nicolas", restez à gauche de la place. Pour la boucherie "Les Saveurs Paysannes" c'est à droite.

Marché couvert de Metz - Frédéric Viallet

Tous les stands sont ouverts, et tous ont pris des mesures. Certains, et on peut les féliciter, disposent de tous "l’attirail anti-covid" : Visière de protection ou masques, gants, et baguette en bois pour taper son code de carte bleu. Le but est d'avoir le moins de contacts possible afin de ne rien contaminer.

Marché couvert de Metz - Frédéric Viallet

La distanciation sociale y est respectée, et les clients suivent à la lettre le règlement.