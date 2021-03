Et si vous veniez cuisiner avec Chef Jésus Hurtado sur les marchés de Gironde ?

Et si vous cuisiniez avec le chef de France Bleu Gironde, Jésus Hurtado ? Du mardi 6 au dimanche 10 avril 2021, France Bleu vient à votre rencontre sur les marchés de Gironde, pour une tournée gourmande 100% solidaire et vous propose de passer derrière les fourneaux !

Vous êtes des habitués des marchés de La Réole, Carcans, Coutras, Saint-André-de-Cubzac ou Bordeaux. France Bleu Gironde vous propose de venir cuisiner avec son chef, Jésus Hurtado, du mardi 6 au samedi 10 avril 2021. Asperges du Blayais, agneau de Pauillac, bœuf de Bazas, lamproies ou artichauts de Macau... Vous aimez cuisiner les produits locaux et les légumes de saison et vous avez envie de cuisiner avec notre chef durant notre émission de cuisine ? Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez l’équipe de France Bleu Gironde le temps d’une émission gourmande près de chez vous en direct du marché !

Cuisiner avec Chef Jésus Hurtado

France Bleu Gironde vous propose deux heures de direct auprès des commerçants et des producteurs. Au programme, de belles découvertes gourmandes et un défi à relever ensemble. En 2 heures chrono, avec le chef Jésus Hurtado, réaliser un menu complet à moins de 3 euros par personnes avec les produits du marché et c'est vous qui serez son commis de cuisine.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ce cours de cuisine. Choisissez votre lieu et date, sachant que l'émission se déroule de 10h à midi sur le marche de la commune sélectionnée.

La tournée des marchés 100% Solidaire est également l'occasion de collecter un maximum de denrées alimentaires au profit d’une association caritative locale. France Bleu avec le Département de la gironde vous donne rendez-vous de mardi 6 au samedi 10 avril de 10h à midi, avec Isabelle Wagner et Chef Jésus Hurtado.

Isabelle Wagner et Chef Jésus © Radio France