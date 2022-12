EXCLU FRANCE BLEU PARIS – Découvrez le gagnant du concours "Le bon en avant"

Lancé par quatre associations du Groupe SOS (Les Enfants Cuisinent, Silver Fourchette, Fermes d’Avenir et Territoires du Vivant) pour réfléchir au futur de la restauration collective, le concours "Le bon en avant" implique tous les acteurs de la filière alimentaire : agriculteurs, producteurs ou encore restaurateurs et associations.

2 objectifs : valoriser les métiers de l'alimentation pour répondre au manque d'attractivité de ces derniers et mobiliser l'écosystème local autour de l'accessibilité de l'alimentation saine pour tous. Et le local fait partie intégrante du concours puisque son originalité réside dans la création d'une équipe régionale, composée d'un chef de restauration scolaire, un chef d'établissement pour personnes âgées et un agriculteur/producteur, par le jury d'experts du concours.

Parrainé par Michel Roth, chef étoilée et Meilleur Ouvrier de France, le jury est présidé par Sylvie Grucker, Cheffe du restaurant Le Pressoir de Bacchus. La finale s'est déroulée ce 5 décembre. Durant 3 heures d'épreuves, chaque délégation régionale a dû réaliser deux menus, l'un dressé à l'assiette, l'autre en plat de service.

En plein cœur de l'Ecole de Paris des Métiers de la Table, c'est finalement l'équipe francilienne qui s'est imposée. Composée de Augustin Odies (chef au Foyer de Croissy dans les Yvelines), Stéphane Delagarde (chef à l'Hôpital Américain de Neuilly) et Xavier Fender (maraîcher bio depuis 2015) remporte donc les 2500€ par chef mis en jeu prouvant ainsi que, même en Île-de-France, il est possible de composer un menu alliant qualité nutritionnelle, gustative et responsabilité écologique.